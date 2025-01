Ilrestodelcarlino.it - "Serve più cura, snodo importante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luigi Calvaresi dichiara: "Ci aspettiamo che su questa strada, che è la via di accesso dell’entroterra ci sia più, qui ognuno fa quel che vuole, baracche, degrado, nessuno pulisce, le zanelle vengono pulite dai residenti, inoltre è necessario porre l’accento sulla velocità, questa strada dovrebbe passare altrove e non su un luogo fortemente abitato, tra le case, tra i negozi e le attività. Il traffico è aumentato e questa strada non può più sopportare tutto questo. E’ necessario trovare un percorso alternativo, la vecchia Mezzina deve rimanere una strada paesaggistica, una strada parallela al torrente Lama che dà il nome alla città".