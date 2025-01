Superguidatv.it - Ora o mai più 2025: chi ha vinto la terza puntata e la classifica di sabato 25 gennaio

Leggi su Superguidatv.it

È andata in onda ieri sera,25, su Rai1 laattesissimadella nuova edizione del programma tv dal titolo ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto da in questa edizione da Marco Liorni. Ma cosa è successo durante la? Scopriamo insieme chi hae ladella serata.Ora o mai più: vincitoreDurante ladi Ora o mai più i concorrenti in gara accompagnati dai loro coach si sono sfidati a suon di musica. La prima prova prevedeva che concorrenti si esibissero accompagnati dai loro coach sulle note di celebri canzoni proprio dei rispettivi maestri. Ecco di seguito le coppie in gara (concorrente e coach) e le canzoni scelte per la prima manche:Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti hanno cantato “La pioggia”Antonella Bucci e Raf hanno cantato “Inevitabile follia”Anonimo Italiano e Riccardo Fogli hanno cantato “Pensiero”Pago e Patty Pravo hanno cantato “Pazza idea”Matteo Amantia e Alex Britti hanno cantato “Solo una volta”Valerio Scanu e Rita Pavone hanno cantato “Come te non c’è nessuno”Carlotta e Rettore hanno cantato “Donatella”Loredana Errore e Marco Masini hanno cantato “L’uomo volante”Prova coverIn un secondo momento, i concorrenti hanno dovuto affrontare la prova delle cover, ovvero hanno dovuto cimentarsi con brani di artisti noti al grande pubblico, sempre accompagnato dai loro rispettivi coach.