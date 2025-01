Thesocialpost.it - L’Ue si prepara a una missione militare per presidiare il valico di Rafah: “Proteggerà civili e aiuti”

“sta aggiornando i piani per un possibile ridispiegamento di Eubam”, laaldi frontiera di, “ma dipenderà dal pieno consenso e dalle richieste di entrambe le parti, l’Autorità palestinese e Israele, e naturalmente dalla decisione degli Stati membri.”Una presa di posizione che era stata sottolineata dal portavoce della ComUe nel briefing con la stampa, durante i giorni scorsi, e che potrebbe presto diventare realtà: “Stiamo inoltre continuando a fornire assistenza finanziaria e politica all’Anp per sostenere i suoi sforzi di riforma”.L’idea avanzata dalè quella di unaperildi: “e gli”. La decisione formale verrà presa nel corso delle prossime ore a Bruxelles, in occasione del Consiglio dei ministri Ue degli Esteri.