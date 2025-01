Jannik Sinner si conferma re degli Australian Open | Zverev al tappeto e terzo slam in carriera

Leggi su Sportface.it

ancora re2025. Il numero uno al mondoil titolo vinto lo scorso anno e trova il bis battendo nettamente in finale Alexanderin tre set, con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3 in due ore e 42 minuti di gioco. L’azzurro ha offerto la solita prestazione cinica, sfruttando perfettamente le chance concessegli dal suo avversario. Al servizio invece non ha mai avuto cali, come testimoniano le zero palle break avute dal tedesco: è solo la terza volta dal 2000 che un giocatore vince senza concedere palle break in una finale. Prima ci erano riusciti soltanto Roger Federer a Wimbledon 2003 e Rafael Nadal al Roland Garros 2017.si fregia così deltitolodella sua, il secondo consecutivo dopo lo USdella passata stagione, nonché ilconsecutivo sul cemento.