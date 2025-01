Io non sono Maria De Filippi… C’è posta per te Roberta avvisa il marito davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Andrea, sii uomo e non piangere, basta!”. Con questa frase diretta e incisiva,De Filippi ha cercato di scuotere uno dei protagonisti dell’ultima puntata di C’èper Te, andata in onda ieri sera su Canale 5. La storia, carica di emozione e tensione, ha avuto al centro il disperato tentativo di Andrea di riconquistare, la moglie che lo aveva cacciato di casa dopo aver scoperto il suo tradimento.Andrea, tra lacrime dirotte, ha confessato in studio tutto il suo dolore e il pentimento, rivolgendosi acon parole strazianti: “Ti amo, mi manchi. Non ho mai pensato di lasciarti”. La moglie, però, non è apparsa turbata dalle sue lacrime, mostrando una forza che deriva da anni di sacrifici e delusioni. “Non è vero che lo trascuravo”, ha spiegato a, “ho semplicemente smesso di trattarlo come uno dei miei figli.