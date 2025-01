Calciomercato.it - Delusione Thiago Motta: mazzata pesantissima

Ancora una partita da dimenticare per la Juventus, ko ieri contro il Napoli. Individuata la grandedella stagione dei bianconeri La rimonta subita al Maradona per mano del Napoli rappresenta la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus, che vede quindi crescere in maniera vertiginosa il distacco in classifica dalle primissime.Juventus, la più grande: verdetto pesantissimo (LaPresse) – Calciomercato.itAncora un weekend da dimenticare dunque perche non porta praticamente nulla di positivo via dalla sfida contro la capolista. Una prestazione da cestinare quella della ripresa in cui la Juve non sembra essere praticamente mai scesa in campo, surclassata dall’impatto messo sul terreno di gioco dalla squadra dell’ex Conte.Al netto del ko ieri in conferenza stampaha provato comunque a tirare le somme senza fare drammi: “Il gruppo sta bene, abbiamo fatto cose buone e altre da migliorare.