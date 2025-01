Liberoquotidiano.it - David abbandona la figlia e la rivede dopo 15 anni: la straziante reazione di Rachel

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo alla terza puntata di questa stagione di C'è posta per te, siamo da Maria De Filippi e dalle sue storie toccanti, ovviamente su Canale 5, la puntata in questione è quella di sabato 25 gennaio. E protagonista di una delle storie più intense èe, un padre che cerca di riallacciare i rapporti con sua15di lontananza., oggi cresciuta, chiama “papà” il compagno di sua madre, mentree racconta con rammarico il motivo della loro distanza. “Sono andato via da casa quando aveva 9 mesi, l'ho vista fino a quando aveva 3,” spiegae a Maria De Filippi. A soli 20si è trovato a diventare padre, ma non era pronto ad affrontare una vita da marito e genitore. La giovane età e l'incapacità di mantenere una relazione stabile lo portarono a chiedere la separazione.