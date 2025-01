Sbircialanotizia.it - Che Tempo Che Fa, gli ospiti di oggi domenica 26 gennaio: Liliana Segre e Claudio Baglioni

In onda in diretta sul Nove alle 19.30 e in streaming su Discovery+26, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'CheChe Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Ornella Vanoni, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo .L'articolo CheChe Fa, glidi26è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.