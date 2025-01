Oasport.it - Cancellate le gare odierne di bob a St. Moritz, le alte temperature rovinano i piani

Leggi su Oasport.it

Non ci sarà azione nella giornata odierna sul budello di Sankt, dove si dovevano disputare levalevoli per la Coppa del Mondo di bob maschile e femminile 2024-2025.Come ha informato la IBSF per mezzo di un comunicato emesso da pochi minuti, ledi bob a 2 femminile e bob a 4 maschile che erano in programma nella giornata di oggi, sono statedal calendario.La motivazione? Ovviamente il meteo. Come recita il comunicato infatti: “Per colpa delleche si stanno registrando a Sankt, lein programma nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio, sono state. Lenon permettono di raggiungere il margine del sottozero, necessario per disputare le”.Un duro colpo al calendario che si avvicina verso la fase finale della stagione.