Ilgiorno.it - Badanti con documenti falsi, un arresto nel Varesotto

Cinquantadue perquisizioni in tutt’Italia nei confronti di cittadine georgiane, 19 arrestate e 17 denunciate. È il bilancio di un’indagine della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale dicon. Le perquisizioni si sono svolte anche in provincia di Varese, dove una donna è stata arrestata per possesso e fabbricazione didi identificazione. Le donne, apparentemente di nazionalità georgiana, si presentavano come cittadine comunitarie, esibendovalidi per l’espatrio di paesi dell’Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania. In questo modo potevano ottenere il codice fiscale comunitario per poter accedere al mondo del lavoro, in particolare nel circuito delle agenzie delle, e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari.