Amadeus giudice ad Amici? La proposta di Maria De Filippi che cambia tutto

Le voci corrono, e con loro anche i rumors che stanno accendendo l’attesa per il Serale di2025.De, regina indiscussa del piccolo schermo, sembrerebbe pronta a rivoluzionare il format del suo talent show, portando una ventata d’aria fresca nella giuria. Al centro delle indiscrezioni, un nome che non passa inosservato:. L’ex volto del Festival di Sanremo, simbolo della televisione italiana degli ultimi anni, potrebbe sedere tra i giudici del programma, stravolgendo gli equilibri.e il possibile debutto comedinon è certo un nome nuovo per il pubblico italiano. Dopo aver guidato il Festival di Sanremo per ben quattro edizioni consecutive, trasformandolo in un evento di portata globale, il conduttore ha intrapreso un nuovo percorso con il gruppo Warner Bros Discovery, approdando al Nove.