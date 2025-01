Spazionapoli.it - Adeyemi, la verità dietro alla trattativa: perché non si sblocca l’affare

Napoli Calcio Ultimissime – Lasullaper, che continua a nonrsi:l’attaccante non ha ancora firmato con gli azzurri Per il Napoli calcio ultimissime arrivano anche e ovviamente su. L’attaccante del Borussia Dortmund è uno dei nomi accostati agli azzurri insieme a Alejandro Garnacho e negli ultimi giorni il suo nome ha persino superato quello dell’argentino. Non tanto nelle preferenze di Antonio Conte, che sembra spingere ancora per il calciatore del Manchester, quando per lo stadio avanzato nella.Il 23enne tedesco rappresenta un profilo di assoluto interesse per prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, ma la fumata bianca nell’operazione tarda ad arrivare. A 8 giorni dfine del calciomercato, il Napoli non ha ancora trovato un rinforzo per la fascia sinistra e, nel caso specifico dell’esterno del Dortmund, il motivo è trapelato in maniera abbastanza evidente a tutti.