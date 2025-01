Ilrestodelcarlino.it - Vandali alle Focherini, sono tre minorenni

stati individuati idella tensostruttura intitolata a Ciccio Silingardi, che ospita la palestra della Scuola media. Si tratta di tre. La Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine ha, infatti, denunciato a piede libero tre minori per il reato invasione di edificio pubblico in concorso, a seguito di episodi dismo e danneggiamenti all’interno di una palestra comunale. I fatti risalgono a qualche settimana fa: approfittando del buio, una notte i tre giovani, dopo aver forzato l’entrata, siintrodotti nella tensostruttura adiacentescuole medie. Una volta dentro hanno arrecato vari danni alla struttura, oltre ad abbandonare rifiuti sul pavimento, con conseguenti disagi significativi per gli studenti che utilizzano regolarmente lo spazio per le attività scolastiche.