Uto Ughi | Quando hanno avvelenato il mio cane ho suonato per ore le marce funebri

Uto, 81 anni, stamattina suona in Vaticano per il Giubileo. E spiega cheprende il violino in mano a volte avverte «una gran rottura di scatole, se non riesco a farlo perfettamente. Altre volte invece avverto l’euforia di una grande conquista. La musica per fortuna non contiene una sola emozione: c’è allegria, tenerezza, dramma. O estasi, comemi trovo davanti a una suite di Bach». In un’intervista al Corriere della Sera il virtuoso dice che si emoziona ancora: «È una componente importantissima dell’interpretazione, che altrimenti sarebbe soltanto pura tecnica, fredda».BrutoNel colloquio con Giovanna Cavalli dice che con il suo vero nome, Bruto, non ha mai fatto pace: «Mi chiamarono come un mio zio appena morto ad El Alamein. Non mi piaceva. Ma non gli do importanza».