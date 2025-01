Quotidiano.net - Uniontrasporti: il Lazio e Roma prime in Italia per diffusione e utilizzo delle tecnologie digitali

, 25 gennaio 2025 – Ilè la regione con il più alto livello dizzazione inla provincia con le migliori performance. Lo evidenzia un’analisi condotta da, società in house del sistema cameraleno, attraverso 170 indicatori di performance territoriali (KPI) che sintetizzano le capacitàprovincene di utilizzare le infrastrutture disponibili. Lo studio prende in esame, oltre allo sviluppo del digitale, anche le infrastrutture di trasporto e logistica, l’energia e la propensione dei territori verso la transizione green e digitale (Green&Smart). E analizza sia la consistenza fisicainfrastrutture esistenti sia gli aspetti legati alla loro fruibilità ed efficienza in rene al contesto socio-economico e orografico.