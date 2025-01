Thesocialpost.it - Terremoto a Montecalvo Irpino: due scosse in serata

Due scosse di terremoto di magnitudo 2.6 e 2.8 sono state registrate ieri sera a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo evento sismico, di magnitudo 2.8, si è verificato alle 19.49, seguito da una seconda scossa, di magnitudo 2.6, alle 20.15. Le scosse sono state percepite dalla popolazione locale, generando preoccupazione tra i residenti, ma al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Le autorità continuano a monitorare la situazione.