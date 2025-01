Panorama.it - Spunti di Investimento su azioni e materie prime per il 2025

Leggi su Panorama.it

Come scrittovi un paio di settimane orsono proviamo a dare qualche consiglio di inizio anno che volutamente riguarda non la parte core del portafoglio (dove i suggerimenti di asset allocation si trovano a profusione), ma delle idee che definiremo “satellite”, più specifiche, magari meno di consenso, che possono aiutare a trovare qualcosa di alternativo, a stimolare l’intelletto dei nostri lettori.Allora cosa ci piace sui mercati per ilappena partito? Cosa crediamo contenga del “valore”? Visto che è questa l’ottica che seguiamo maggiormente nell’analizzare i mercati. Oggi completiamo il lavoro con due idee lato equity e commodities.Paniere geografico / settoriale di tipo VALUE: crediamo che alcuni paesi e settori merceologici offrano valore in quanto le valutdi mercato sono basse rispetto alla storia in termini assoluti e ancor di più lo sono quelle relative, molto attraenti rispetto a quelle del mercato azionario mondiale.