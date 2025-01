Lanazione.it - Servizio civile universale. Empolese Valdelsa, 164 posti. Per iscriversi basta lo Spid. C’è tempo fino al 18 febbraio

di Damiano NifosìIl dipartimento per le politiche giovanili ha indetto un bando per la selezione di più di 62mila nuovi operatori volontari, da impiegare nei progetti di, da realizzarsi in Italia e all’estero. I progetti in questione prevedono un orario dipari a 25 ore settimanali articolate su cinque o sei giorni a settimana, e hanno una durata che varia tra i 10 e i 12 mesi: il compenso mensile per gli operatori volontari selezionati è pari a 507 euro. Accedendo al sito politichegiovanili.gov.it, si può raggiungere la pagina dedicata, dove poi si potranno scaricare gli allegati necessari all’applicazione per una delle offerte lavorative. Chiunque volesse presentare la propria domanda a uno, o più, deiofferti, dovrà essere in possesso dello: è grazie a esso che si potrà accedere al sito domandaonline.