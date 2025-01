Cultweb.it - Qual è la vera storia di Anthony Robles, il lottatore privo di una gamba raccontato in Inarrestabile

Leggi su Cultweb.it

Ladiè quella di un ragazzo nato con una solache ha trasformato una condizione di svantaggio in un punto di forza. Grazie alla sua persenza e al supporto della madre Judy,ha conquistato il titolo di campione NCAA di lotta nel 2011, diventando un simbolo di ispirazione per chiunque affronti ostacoli nella vita. Oggi la sua incredibile vicenda è celebrata nel film, ora su Prime Video, che mostra come la determinazione possa superare ogni limite.Nato in California e cresciuto a Mesa, Arizona,è venuto al mondo con unasola a causa di una malformazione congenita. Crescendo in una famiglia numerosa con quattro fratellastri, ha dovuto affrontare le difficoltà di sentirsi diverso e gli abusi emotivi da parte del patrigno.