Oasport.it - Pattinaggio artistico: in discussione la presenza di Eteri Tutberidze alle gare di qualificazione olimpica?

Continua a tenere banco nel mondo deldi figura la questione legata al reinserimento degli atleti russi e bielorussi negli eventi internazionali. Al momento, ma la situazione è in divenire, il coinvolgimento dei pattinatori esclusi è ristretto soltanto alla gara dipianificata a Pechino il prossimo settembre, dunque ancheOlimpiadi di Milano Cortina 2026. Al netto però del comunicato rilasciato dall’International Skating Union, chiaro ma non esauriente, sono molteplici i punti di domanda che arrivano dalla grande potenza del movimento. Una situazione molto ingarbugliata che, in un caso particolare, si intreccia anche con la discussa squalifica di Kamila Valieva, condannata per essere risultato positiva al doping in un test effettuato nel dicembre 2021 in occasione dei Campionati Nazionali e divenuto noto durante la rassegna a cinque cerchi di Pechino.