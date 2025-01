Spettacolo.periodicodaily.com - Nek Torna Live con NEK HITS – LIVE 2025, Un Viaggio tra i Suoi Grandi Successi

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Dopo un inizio anno straordinario, con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di “Dalla Strada al Palco” (in onda in prima serata su Rai 1), NEK Filippo Neviani è pronto a riabbracciareil suo pubblico con NEK, un’attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate.NEK, Un’estate di emozioni musicaliDopo un inizio d’anno straordinario, che lo ha visto protagonista come conduttore della quarta edizione di Dalla Strada al Palco (in onda su Rai 1), Filippo Neviani, in arte Nek, è pronto are sul palco con NEK. Questa serie di concerti, che inizierà a luglio, offrirà unemozionante attraverso ipiù, dando a tutti i fan l’occasione di cantare insieme a lui durante l’estate