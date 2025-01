Mistermovie.it - Mister Movie | Amori & incantesimi 2 è in lavorazione, quando una data di uscita?

Leggi su Mistermovie.it

L’atteso sequel dista finalmente prendendo forma. La Warner Bros. ha messo gli occhi su Susanne Bier, regista di Bird Box, per dirigere Practical Magic 2, il secondo capitolo della saga che ha visto il debutto nel 1998.2: Il Sequel in Arrivo con Susanne Bier alla Regiaclass="wp-block-heading">Il film originale, tratto dal romanzo di Alice Hoffman, ha conquistato il pubblico con la sua storia di stregoneria e amore, con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman nei ruoli delle sorelle Owens, Sally e Gillian.La Produzione di2: Novità e CollaborazioniDopo l’annuncio ufficiale nel giugno 2024 che2 era in produzione, con la conferma del ritorno di Bullock e Kidman nei loro ruoli iconici, le informazioni sul progetto erano rimaste limitate.