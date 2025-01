Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Brignone e Goggia tremano. La lunga pausa sta cambiando tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA11.21 Solo ora la sfortunata Ortlieb viene portata via in toboga. Non è ancora arrivato l’elicottero.11.19 Veramentesui carboni ardenti. Situazione veramente difficile. I pettorali alti potrebbero pescare il jolly grazie a questa lunghissima interruzione.11.18 Corinne Suter è tornata. Podio a Cortina, oggi è terza. Ai Mondiali bisognerà fare i conti con lei.11.15 La gara è già ferma da 18 minuti.11.14 Attenzione perché si sta diradando il cielo. Se spuntasse il sole, sarebbe una beffa atroce per le nostre. Ma questo è lo sci, amici di OA Sport.11.12 Prosegue l’interruzione della gara. L’infortunio di Nina Ortlieb appare molto serio.11.08 Inoltre questainterruzione potrebbe anche cambiare le condizioni della pista, magari velocizzando la neve nella parte alta, come accaduto durante le prove dei giorni scorsi.