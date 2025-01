Secoloditalia.it - Liberate le 4 soldatesse israeliane: l’abbraccio con i genitori dopo 477 giorni di prigionia (video)

questa mattina477dile quattrotenute in ostaggio dal 7 ottobre. È il secondo scambio previsto dall’accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore domenica scorsa. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono tornate finalmente in Israele, come mostrano le immagini trasmesse dalle tv. Le quattro hanno potuto riabbracciare i loronella base militare di Reem. Lo riferiscono i notiziari israeliani. Nelle immagini trasmesse dalle televisioni sembrano in buone condizioni.le quattroin ostaggio dal 7 ottobreCinque suv senza insegne sono arrivati ??in una piazza di Gaza City per la consegna, nei veicoli leche sono state consegnati alla Croce Rossa e poi alle truppe dell’Idf nella striscia di Gaza.