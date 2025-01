Juventusnews24.com - Juve Udinese Primavera 3-2: grande reazione e rimonta da 0-2, i bianconeri tornano a vincere!

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventiduesima di campionato 2024/25Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, laè tornata in campo all’Allianz Training Center di Vinovo. L’avversario di questa ventiduesima giornata di campionato era l’, fanalino di coda del campionato1. Vittoria inda 0-2 con le reti di Pagnucco su rigore, Ripani e Pugno.3-2: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata la sfida di Vinovo, sono i padroni di casa a muovere il primo pallone.4? Tiro Crapisto – Prima conclusione verso la porta avversaria per la: ci prova Crapisto, ma il suo tentativo viene murato dalla retroguardia friulana.