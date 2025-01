Cinemaserietv.it - Jenny Guardiano a Verissimo su Tony Renda: il funerale di un amore, tra tradimenti e lutti

, che di recente ha partecipato a Temptation Island con il suo ex fidanzato, oggi è stata ospite die ha raccontato che lei esi sono lasciati e che qualsiasi tentativo di portare avanti la storia si è rivelato un fallimento.ha raccontato checontinuava a tradirla e che non si è presentato neanche ai funerali di suo padre, perché in quei giorni c’è stata una lite tra di loro e lui le ha chiesto di venire a prendere gli scatoloni con le sue cose e andarsene.piange a2025L’ultima volta cheaveva partecipato aera stato a ottobre ma da allora “è cambiato tutto”.ha spiegato cosa è successo:“Allora, diciamo che siamo usciti dal programma con delle promesse: la promessa di potermi fidare di lui, o meglio che lui facesse in modo che io potessi fidarmi.