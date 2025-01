Sport.quotidiano.net - Il Modena a Cremona . Nel ’98 decise... Mandelli

Leggi su Sport.quotidiano.net

È una sfida molto antica, che si perde negli albori del pallone italico, quella tra Cremonese eche andrà in scena domani alle 17.15 in terra lombarda. Nonostante ciò sono soltanto ventisei i precedenti di campionato che i canarini hanno giocato nella città del torrone, o del Torrazzo, se preferite, in un particolare derby tra. torri, con la nostra vecchia e cara Ghirlandina. In oltre un secolo di storia calcistica infatti, ci sono stati lunghi periodi in cui grigiorossi e gialloblu non si sono incontrati, basti pensare che gli ultimi due precedenti allo stadio Zini hanno avuto un intervallo di diciotto anni, ovvero il tempo trascorso tra l’impresa corsara deldi Stefano Pioli nel 2006, gol decisivo di Mattia Graffiedi, ed il pesante 4 a 0, tutto nei primi quarantacinque minuti, subito dai gialli di Paolo Bianco nel match prenatalizio del 2023.