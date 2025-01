Oasport.it - Ciclocross, Blanka Kata Vas torna al successo a Massmechelen in una gara fangosa. Brand terza e si prende la Coppa del Mondo

Prima vittoria stagionale perVas a. L’ungherese conquista la penultima tappa dideldi, trionfando in volata su Zoe Backstedt endo aldopo tre anni; terzo posto invece per Lucinda, che conquista ufficialmente il titolo dopo quelli del 2021 e del 2022.Unapazza, in cui tutte le contendenti hanno dovuto fare i conti con un tracciato reso durissimo dalla pioggia delle scorse ore, con il fango a farla da padrone. E non è stato raro vedere le protagoniste a terra: da questo punto di vista è protagonista in negativo Fem Van Empel, caduta per due volte nella zona di contropendenza. E in una giornata durissima, è l’ungherese a uscirne vincitrice, riuscendo a conservare il più possibile le energie per il finale grazie ai meno errori compiuti e resistendo al recupero di Backstedt nel finale.