Sinner-Zverev, scontro diretto per il n.1 nel ranking ATP: il distacco attuale e come può cambiare

La finale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2025 opporrà l’azzurro Jannikal tedesco Alexander: si affronteranno nell’ultimo atto le prime due teste di serie del tabellone, nonché i primi due tennisti delATP.Nell’ultimo atto saranno in palio 700 punti: Jannikera già certo sin dall’inizio della manifestazione di restare numero 1 delATP al termine del torneo. Grazie ai 1300 punti già assegnati, l’azzurro a Melbourne ne ha mantenuti finora 2995 di margine sul tedesco Alexander.Il tennista italiano, infatti, essendo detentore del titolo, lunedì prossimo scarterà i 2000 punti conquistati lo scorso anno e si trova in questo momento a quota 11130 in classifica, mentre il teutonico, uscito in semifinale a Melbourne nel 2024, ne perderà 800 ed ora si ritrova a quota 8135.