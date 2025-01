Panorama.it - Silent Fitness. Tenersi in forma non è mai stato così semplice e divertente

Leggi su Panorama.it

Tutti conosciamo l’importanza di svolgere attività sportiva, per i benefici che essa comporta al corpo e alla mente. Molto spesso però la classica palestra al chiuso può risultare un po' monotona e spesso molti, proprio per questo aspetto, decidono di abbandonare. Ecco perché una delle più interessanti novità che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più nell’ambito dell’esercizio fisico, in Italia ma anche all’estero, è la pratica del, cioè una camminata sportiva apparentemente “silenziosa”. In realtà silenziosa lo è ben poco per i partecipanti, perché si tratta di un’attività svolta all’aperto, nella quale gruppi di persone muniti di speciali cuffie wireless camminano per almeno 5 km a ritmo di musica, trasmessa proprio nelle cuffie. Il risultato? Per chi partecipa divertimento assicurato.