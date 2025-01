Ilfattoquotidiano.it - Sangiuliano, Jebreal, De Bortoli, Gratteri ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 25 gennaio su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “ACCORDI&DISACCORDI”, il talk di approfondimento condotto dache sabato 25alle 21:30 avrà in studio l’ex ministro della Cultura e giornalista Gennaro, in libreria con l’edizione aggiornata del libro ‘Trump. La rivincita’ (Mondadori), la giornalista Rulain collegamento da New York, il procuratore capo di Napoli Nicola. Spazio anche all’intervista con l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De.Tra i temi della nuova puntata l’insediamento di Donald Trump e i numerosi atti esecutivi già firmati dal neo presidente americano, le prime polemiche su Elon Musk, la riforma della Giustizia e il caso del generale libico Almasri, inseguito da un mandato d’arresto internazionale per crimini di guerra, prima catturato dalle autorità italiane e poi riportato a Tripoli con un aereo di Stato.