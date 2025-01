Romadailynews.it - Roma: sgomento tra residenti Testaccio, zona quieta ma danni ad auto e assenti forze ordine

Sono sorpresi oggi ie i commercianti del quartieredi, all’indomani dell’accoltellamento di uno studente 17enne del centro di formazione professionale Ciofs Fp Lazio, a poca distanza dall’istituto scolastico che si trova in via Ginori. Chi vive e lavora nella, infatti, consideraun quartiere per lo piu’ tranquillo, anche se molti lamentano un’assenza di controlli da parte delledell’.Il fatto e’ avvenuto ieri intorno alle 14:15 a piazza. “Vivo in via Ginori e non vedo mai pattuglie in giro per controllare, dunque non c’e’ sicurezza nella”, ha raccontato Cinzia, residente inda 30 anni. “In generale non e’ un rione violento, a volte accade qualcosa nei locali dove si va a ballare, ma e’ un quartiere dove vivono per lo piu’ anziani.