Poliziotti salvano una donna dal suicidio | La paura di morire c’era ma dovevamo aiutarla

Bologna, 24 gennaio 2025 – “Ho avuto, certo. Ma è stata più forte la spinta a salvare quellain difficoltà”. L’ispettore delle Volanti Arturo Guardiano, assieme agli agenti Vincenzo Ricciardi, Roberto Zuccaro e Pier Paolo Cairo, lunedì mattina, all’alba, ha salvato una cinquantenne dal. Ihanno lavorato in squadra, mettendo a rischio la loro stessa incolumità, perché laera salita sul tetto di casa sua, in via degli Stradelli Guelfi, e minacciava di buttarsi. “Pioveva quella mattina – ricorda l’ispettore Guardiano –. Le tegole erano scivolose. Lei era scalza e si reggeva solo al palo di un’antenna. Una situazione di estremo pericolo”. La, prima di salire sul tetto, aveva anche aperto il gas in casa, minacciando di far esplodere tutto. Nonun minuto da perdere.