Ilrestodelcarlino.it - Orticoltura avanzata. Macfrut capitale delle biotecnologie

mondialeapplicate all’. La fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre (6-8 maggio 2025), per la prima volta ospiterà l’International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture (Ishs), promosso dall’International Society of Horticultural Science società che promuove la ricerca su tutti i settoriscienze orticole, in collaborazione il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università PolitecnicaMarche. L’evento vedrà la partecipazione dei massimi esperti mondiali del settore per un’occasione di incontro tra la ricerca biotecnologicapiante e la filiera produttiva. Nel corso dei tre giorni saranno presentati gli aggiornamenti tecnico scientifici sulle tecnologie applicate alle colture vegetali in vitro, per la propagazione e creazione di nuove varietà resilienti e di elevata qualità.