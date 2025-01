Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 24 gennaio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24– con la soap turca, Get. Nellaodierna arriva il giorno dell’udienza di divorzio e Cagla saluta il padre prima di andare in tribunale. Arif è convinto che sua figlia sarà di nuovo una donna libera e che per lei si aprirà finalmente un nuovo capitolo della sua vita. Ma la diabolica Cagla, che non ha nessuna intenzione di rinunciare a Ozan, mette in atto il suo piano: in tribunale, gli confessa di essere incinta. L’uomo è sconvolto. Ecco ilcon il cinquantatreesimo episodio.