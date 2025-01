L’offerta pubblica di scambio del Montepaschi per Mediobanca | a chi conviene e quanto si guadagna

Leggi su Open.online

Rappresenta una svolta clamorosa, anche se solo in parte inaspettata,dida 13,3 miliardi lanciata da Monte dei Paschi di Siena su. L’istituto di credito toscano, il più antico del mondo, sta provando la scalata sull’istituto di piazzetta Cuccia, che detiene per altro il 13% di Assicurazioni Generali.didi Mps non è stata concordata tra le parti e sarà quindi considerata di natura ostile da. Secondo fonti finanziarie, il Consiglio di amministrazione dell’istituto di credito di piazzetta Cuccia dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni e valutare come gestire la situazione.L’«avvertimento» di Lovaglio a fine 2022lanciata oggi da Mps era stata prospettata al ministero dell’Economia da Luigi Lovaglio, amministratore delegato dell’istituto di credito toscano, più di due anni fa.