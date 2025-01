Lanazione.it - Il teatro si fa in sei (spettacoli). La febbre da palco del sabato sera

Leggi su Lanazione.it

Un fine settimana davvero ricco di appuntamenti, per il mondo del. Domanisaranno infatti ben sei gliin scena sul territorio senese. La commedia è sicuramente il genere più rappresentato, pur nelle sue varie sfumature, a volte più spensierate e a volte più amare, ma non manca comunque spazio ad altre declinazioni delscenico. Si parte dai Rinnovati, dove da oggi fino a domenica (oggi e domani alle 21, domenica alle 17) il cartellone dei Teatri di Siena propone ‘Il malloppo’ di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Giovanni Franzoni, per la regia di Francesco Saponaro. Una ‘dark comedy’ in cui due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano. Il cast al completo incontrerà il pubblico domani alle 18.