Lapresse.it - Francia, influencer paga con ApplePay al casello e viene multato: Macron gli risponde su TikTok

Leggi su Lapresse.it

S4iintt,con oltre 267mila follower su, ha denunciato sui social di aver ricevuto una multa di 90 euro per averto con il telefonino a unautostradale in. In base al codice della strada transalpino, infatti, quando si è in auto non si può tenere in mano il cellulare se non si è prima spento il motore. “In questo momento ho 90 euro di multa e tre punti sulla patente perché hoto con il mio telefono, con, al”, ha raccontato il giovane in un video. Il presidente Emmanuelha quindi replicato al ragazzo e ha deciso di farlo proprio su. “Hai ragione, credo che nel 2025 si debba poterre il pedaggio con il proprio telefono. Quindi ho passato il dossier al ministro dell’Interno e lo risolveremo collettivamente, grazie della segnalazione“, ha affermato il leader francese.