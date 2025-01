Ilgiorno.it - Frana dalla parete rocciosa, un masso entra in una casa: paura a Ponte Caffaro

Leggi su Ilgiorno.it

Bagolino (Brescia) –la notte scorsa in provincia di Brescia, per unche si è staccatofinendo dentro un'abitazione, senza tuttavia causare feriti. Lo smottamento è avvenuto lungo la Provinciale 669 e ildi diversi quintali ha cto un'abitazione a, frazione del Comune di Bagolino. La strada è stata chiusa. Intanto a Sarezzo, in Valtrompia, sono rite inle persone sfollate ieri a scopo precauzionale a causa di una fuga di gas.