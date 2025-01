Laprimapagina.it - Exu Nathan, “Striscia di sole”: guarda il video della sua nuova canzone

Da venerdì 24 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “DI”, il nuovo singolo di EXU, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 16 gennaio.“di” è un brano pop-rap dal ritmo vivace e incalzante, nato per raccontare la storia di un ragazzo che, dopo essere stato tradito dalla sua ragazza poco prima dell’estate, cade in un vortice di dipendenze e dolore. La delusione lo porta a smarrirsi, ma il pezzo evidenzia il suo percorso di rinascita: lentamente riesce ad uscire dalla depressione ed a liberarsi dalle dipendenze, ritrovando se stesso. Con un ritornello incisivo – “sognare adesso non vale unadi” – latrasmette un messaggio profondo: non bisogna mai abbattersi, perché anche dalle situazioni più difficili è possibile risalire.