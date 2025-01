Amica.it - E l’Oscar 2025 per la miglior reazione alle nomination va a…

Leggi su Amica.it

Leagli Oscarsono arrivate, tra colpi di scena, esclusi inaspettati e grandi rivincite. E le reazioni dei nominati che hanno sentito il loro nome durante l’annuncio del 23 gennaio non si sono fatte attendere.Le reazioni dei nominati agli OscarTra quelle diventate virali c’è il video del regista lituano Gints Zilbalodis, nominato per Flow comefilm internazionale efilm d’animazione. Zilbalodis si è ripreso mentre, seduto sul letto, mangia una mela, il suo labrador steso accanto a lui. Quando arriva l’annuncio il regista sorride e poi abbraccia il cane che gli sonnecchia accanto.Mikey Madison su FaceTime con la famigliaUn’altrache ha commosso e divertito è quella di Mikey Madison, nominata comeattrice protagonista per il già premiato a Cannes Anora.