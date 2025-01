Come preparare i piatti giusti per mettere su muscoli senza ripetere sempre gli stessi piatti

Leggi su Gqitalia.it

Qual è la dieta giusta persugli? Se si vuolesu, bisogna avere una precisa strategia. Magari un piano di allenamento pieno di sollevamenti, squat ed esercizi alla panca piana; specie per chi sa già cosa scegliere tra aumentare il peso o le ripetizioni. Però, chi desidera fare davvero la differenza sa che la partita si gioca anche fuori della palestra, soprattutto in cucina.Quando si vuolesu massa, bisogna aumentare le proteine,per questo trascurare gli altri nutrienti. Cosa un po' difficile, se si improvvisa. Si sa chei pasti più adatti è vitale,sostengono moltissimi esperti.