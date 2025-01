Ilrestodelcarlino.it - "Bayadére", la danza sul palco delle Muse

Un sabato sera in compagnia di uno dei grandi classici del balletto russo. E’ quanto propone domani sera (ore 20.45) il Teatrodi Ancona, dove va in scena la prima regionale di ‘- Il regnoombre’ firmato dal Nuovo Balletto di Toscana con la coreografia di Michele Di Stefano, le musiche di Ludwing Minkus (e quelle originali di Lorenzo Bianchi Hoesch) e i costumi di Santi Rinciari. ‘La Bayadère’ è un’opera intrisa di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme. Nella tradizione la sua scena più celebre, ‘Il RegnoOmbre’, si presenta borderline, al limite tra il reale e l’aldilà: le ombre che appaiono sono come ‘congelate’ nella loro tragica condizione, e i movimenti che compiono sono rituali. L’atto esprime una visione che esula dal contesto e che apre a un passaggio di puro movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale.