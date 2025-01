Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: la Virtus sfiora il colpaccio ma viene battuta in rimonta dal Monaco

Bologna, 23 gennaio 2025 – Si è chiusa con una doppia sconfitta per le squadre italiane la ventitreesima giornata della stagione regolare di. Decisamente più beffardo il ko patito dallaBologna,86-80 tra le mura amiche della Segafredo Arena dal. Sulla vittoria della compagine monegasca c’è l’inconfondibile firma di Mike James che, nonostante una serata in cui ha tirato con percentuali per lui inusualmente basse (3/10 da due e 3/8 da tre), ha comunque chiuso con 24 punti mandati ha bersaglio (per lui anche 7 rimbalzi catturati e 4 assist distribuiti ai compagni) ma soprattutto si è caricato la squadra sulle spalle segnando i canestri decisivi per completare lanel quarto quarto. A dargli man forte per cercare di non far pesare le assenze di Okobo e Loyd, un Matthew Strazell da 14 punti, i lunghi Donatas Motejunas (11 punti a testa) e il duo Blossongame-Diallo (10 punti a testa).