Gamerbrain.net - Animus Hub in Assassin’s Creed Shadows: Cos’è e come funziona

Leggi su Gamerbrain.net

Ubisoft ha ufficialmente svelato l’Hub, una piattaforma che verrà integrata negli, e permetterà di accedere agli ultimi capitoli della saga, oltre a contenuti esclusivi elità aggiuntive. Il sistema in questione debutterà in concomitanza con il lancio di, ossia il 20 Marzo 2025.Hub: Cos’eda nome, è un Hub che consente di accedere a tutti i capitoli più recenti della saga, tra cui Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage e, aiutando il giocatore ad avere una visione chiara degli eventi narrati nella saga in ordine cronologico.detto, i giocatori potranno accedere ad una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui missioni secondarie ed attività opzionali, ricevendo ricompense esclusivearmi, equipaggiamenti, file dati ed una valuta chiamata Chiavi.