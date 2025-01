Cinemaserietv.it - 7 curiosità sul video di Material Girl: Madonna come Marilyn, gli anni ’80 e i retroscena dal set

Leggi su Cinemaserietv.it

compie 40dall’uscita del singolo e per celebrare quella che è una delle canzoni più famose di, ma anche una delle più rappresentative della prima fase della sua carriera, e in generale degli’80, vogliamo condividere con voi alcunesulclip della canzone, altrettanto famoso e soprattutto “cinematografico”. Ilinfatti è ispirato ad una scena del film Gli uomini preferiscono le bionde, conMonroe. Pronti ad immergervi per pochi minuti nel 1985 e scoprire deipoco conosciuti?1.Monroe ne Gli uomini preferiscono le biondesul set delclip divi abbiamo anticipato in apertura, ildiè un rifacimento di una scena del film Gli uomini preferiscono le bionde, del 1953, conMonroe e Jane Russell.