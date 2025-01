Chiccheinformatiche.com - Voice Hacking: Cos’è? Come funziona?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Nel panorama digitale odierno, la sicurezza dei dati personali è una priorità sempre più importante. Tra le minacce emergenti, il fenomeno delsta guadagnando particolare attenzione. Si tratta di una tecnica sofisticata in cui i cybercriminali riescono a clonare o imitare la voce di una persona, utilizzandola per scopi fraudolenti, per manipolare sistemi di sicurezza o accedere a informazioni sensibili.e quali tecniche sfruttaIlsfrutta tecnologie avanzate,l’intelligenza artificiale e i sistemi di apprendimento automatico, per replicare la voce di un individuo in modo incredibilmente realistico. Attraverso l’analisi di brevi registrazioni vocali, i criminali sono in grado di creare un modello digitale della voce che può essere utilizzato per simulare conversazioni o impartire comandi, persino aggirando sistemi di sicurezza basati sull’autenticazione vocale.