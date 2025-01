Superguidatv.it - Uomini e Donne, Martina prima della scelta ringrazia Maria De Filippi: le sue parole | Video Witty Tv

E’ tempo diDe Ioannon è arrivata allafinale tra i due corteggiatori Ciro e Gianmarco. La tronistaha qualcosa da dire alla padrona di casaDeche sin dall’inizio ha creduto in lei.“ti ringrazio perchè quando mi hai proposto questo percorso venivo da una situazione dove nessuna mi ha capito e mi sentivo molto sbagliata” – ha dettonon riuscendo a trattenere le lacrime. La tronista ha poi proseguito nei suoimenti sottolineando: “oltre a capirmi, mi hai spiegato che sbagliare ti fa fare dei passi importanti. Non so se sei fiera del mio percorso, volevo solo dirti che mi porto dentro tutto. Te, Tina e Gianni che non sono stati due opinionisti, ma persone che guardavo nei momenti in cui ero persa e ci facevamo due risate.