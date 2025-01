Esports247.it - Ubisoft, il remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag potrebbe essere rilasciato quest’anno

Leggi su Esports247.it

Appassionati di, preparatevi: ildiIV:già in dirittura d’arrivo (anche se ancora non si sa quando).IV:è considerato da molti uno dei migliori capitoli della saga e, visto il brutto periodo che sta passandouna buona strategia dare al pubblico ildi uno dei capitoli più amati della saga. Ma occhio ai passi falsi.Stando alle indiscrezioni più recenti, ildidovrebbe arrivare intorno a novembre 2025. Non sarebbe una scelta così strana considerando che glisono sempre usciti in quel periodo (che è anche il periodo pre-natalizio), ma non dimentichiamoci dell’arrivo del nuovo capitolo della serie:: Shadows. Quest’ultimo, dal canto suo, è già stato rimandato due volte e se questo trend di ritardi dovesse continuare, c’è il rischio che anche ildivenga posticipato oltre il 2025.