Justcalcio.com - Tuttosport – idoli Cristiano Ronaldo e Pepe, figlio d’arte, con un sogno Mondiale

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 11:50:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Veiga, il difensore girovagoDal Portogallo alla Germania con una valigia carica di sogni e speranze, ma con un tarlo nella testa: dimostrare di poter raggiungere grandi livelli. L’Augusta non ci pensa due volte e il 31 gennaio 2023 lo preleva in prestito fino al termine della stagione. Sei mesi per provare a dimostrare il suo valore. Un ambientamento complicato, ma comunque condito con 13 presenze prima di essere rispedito al mittente. La situazione, però, dura il tempo di trovare un’altra sistemazione e stavolta è la Svizzera a chiamare.Il Basilea lo acquista per una cifra attorno ai 4,6 milioni di euro, puntandoci fortemente avendolo osservato negli ultimi mesi. Un colpo in prospettiva con la possibilità di farlo crescere in tranquillità.